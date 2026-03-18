Sultan Orhan ve Asporça evliliği konuştu

Kuruluş Orhan’ın bu akşam yayınlanan bölümünde Sultan Orhan ve Asporça arasında geçen yüzleşme sahnesi geceye damga vurdu. İmparatorun, ittifak karşılığında evlilik şartı sunduğu mektup üzerine bir araya gelen ikili, ilk kez bu kadar açık konuştu.

Asporça'nın sitem dolu bakışlarını karşılıksız bırakmayan Orhan Gazi, "Hiç bana öyle bakma… Ben senin canını korurum." sözleriyle konuşmaya başlarken, Asporça'nın cevabı net oldu:

"Canımı koruman için önce beni özgür bırakman gerekir, Orhan Bey."

İttifak ama hangi yolla?

Babasının niyetinin imparatorluğu korumak olduğunu dile getiren Asporça, Orhan Gazi'nin en net sorusuyla karşı karşıya kaldı: "Sen istiyor musun bu evliliği?"

Asporça'nın "Hayır." cevabı sonrası Orhan Gazi'nin de aynı netlikle "Ben de istemiyorum." demesi, ikiliyi ilk kez aynı noktada buluşturdu. Siyasetin gölgesinde başlayan bu konuşma, Sultan Orhan ve Asporça'nın kaderini değiştirecek yeni bir yolun habercisi oldu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.