Tahir oğluna iftira attı, bölüm tüm kategorilerde zirvede yer aldı!

Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. on birinci bölümüyle de nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı.

A.B.İ. sekizinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,57 izlenme oranı ve %20,61 izlenme payı, AB'de %4,37 izlenme oranı ve %14,47 izlenme payı20+ABC1'de %6,42 izlenme oranı ve %17,55 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı.

11. Bölümde Neler Yaşandı?

Doğan ve Çağla, Tahir ile Behram arasındaki görüşmeyi uzaktan izledi. İkili bu sefer her şeyi anlamadan adım atmamaya kararlıydı. Sinan'ın eve gelişi mutlulukla karşılanırken, asıl sürpriz Tahir'in ayakta ve dimdik karşılarında belirmesi oldu. Ardından Doğan herkesin önünde Tahir'i suçladı, savcıya yönelik bombalı saldırının emrini verdiğini ve kendi oğlunu bile gözden çıkarabileceğini açıkça yüzüne söyledi. Diğer yandan Çağla, bombalı saldırıyı üstlenen Ali ile görüştü ve onun korkudan ezberlenmiş bir ifade verdiğini, aslında suçlu olmadığını anladı; ancak Ali konuşmadı çünkü tehdit altındaydı. Doğan ve Çağla, Ali'nin susturulduğunu ve kardeşi üzerinden baskı kurulduğunu fark ettiklerinde çocuğu bulup bu zinciri kırmak için harekete geçti. Melek cezaevinden çıkarken, Mahinur'un cebine fark ettirmeden iliştirdiği küçük bir not, ileride açılacak yeni bir sırrın habercisi oldu. Yalıda ise sular durulmadı; Tahir'in Melek'i cezalandırması gerilimi daha da artırdı. Gülüşan'ın Doğan'a haber vermesiyle birlikte Doğan duruma hemen müdahale etti. Tahir'in karşısına dikilen Doğan, "Senin şerrinden mağdur olmuş bütün çocukların da abisi olacağım!" sözleriyle rest çekti. Ardından Melek'i, Gülüşan'ı ve annesini yanına alarak Çağla'nın evine götürdü. Behram ise Mahinur için Tahir ne derse yapar hale geldi. Doğan ve Çağla için mesele artık yalnızca Tahir'i durdurmak değil, bu düzeni kırmak hâline geldi. Ancak tam bu kırılma anında gelen hamle dengeleri yeniden değiştirdi: Doğan tutuklandı. Tahir tüm kontrolü büyük bir yalanla yeniden eline almış gibi görünse de, taraflar geri dönüşü olmayan bir çatışmanın eşiğine sürüklendi.