Çağla için Çağla’dan vazgeçti; Bölüm tüm kategorilerde zirvede yer aldı!

Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. on üçüncü bölümüyle de nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı.

A.B.İ. on üçüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,77 izlenme oranı ve %22,29 izlenme payı, AB'de %6,01 izlenme oranı ve %19,26 izlenme payı 20+ABC1'de %7,08 izlenme oranı ve %19,84 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı.

''Bazı hikayeler yarım kalır gölgesi karanlığa düşer!''

13. Bölümde neler yaşandı?

Ağır yaralanan Doğan'ın yalıda gözlerini açmasıyla başlayan bölümde, aile içindeki dengeler geri dönülmez şekilde sarsıldı. Melek'in Yılmaz'la evlenmeye zorlanmasının ardındaki sırlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken, Doğan kardeşinin büyük bir yük taşıdığını fark etti ve onu korumak adına kendi hayatını feda etmeye hazır bir noktaya geldi. Bu sırada Genco, Tahir'in emriyle ölümle burun buruna gelirken, Çağla iki ateş arasında kalarak hem Doğan'ı hem de Genco'yu kurtarmaya çalıştı. Tahir'in baskısıyla gerçekleşen nikâh, Melek için bir teslimiyet değil, abisini kurtarmak adına ödediği ağır bir bedel oldu. Adliyede Doğan suçu üstlenmeye hazırlanırken, son anda Tahir'in ifadesini değiştirmesi dengeleri altüst etti ve Doğan özgürlüğüne kavuştu. Ancak bu kararın ardındaki gerçek niyet ve Melek'in taşıdığı yük, aile içindeki çatışmayı daha da derinleştirerek yeni bir hesaplaşmanın kapısını araladı. Bölümün finalinde Melek'in evden kaçması ve Doğan ile Tahir'in sarılması dikkat çekerken, bu anlara tanık olan Çağla için her şey altüst oldu. Doğan'ın, onu korumak uğruna Çağla'dan vazgeçme kararı alması ise aralarındaki bağı derinden sarsarken, yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı daha da artırdı.