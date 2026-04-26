Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL heyecanı! 18 yaşındaki Ahmet Bera Sevim zirveye ulaştı!

GİRİŞ TARİHİ:  26.04.2026 22:41 GÜNCELLEME TARİHİ:  26.04.2026 23:32
Henüz 18 yaşında olan lise son sınıf öğrencisi Ahmet Bera Sevim, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 500 bin TL'lik soruyu doğru yanıtlayarak 1 milyon TL’lik soruya ulaşmayı başardı. Genç yarışmacının akademik başarıları da dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı Ahmet Bera Sevim, bilgi seviyesi ve performansıyla geceye damga vurdu. LGS'de başarılı bir sonuç elde ederek Robert Koleji'ni kazanan 18 yaşındaki Sevim'in, fizik olimpiyatlarıyla ilgilendiği ve Amerika ile İngiltere'deki üniversitelerden kabul aldığı öğrenildi.

Yarışmada 500 bin TL'lik soruya seyirci jokeriyle doğru cevap veren Ahmet Bera Sevim, 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

500 bin TL'lik soru şöyleydi:

Hangi İstanbul ilçesinin Karadeniz'e kıyısı yoktur?
A: Büyükçekmece
B: Eyüpsultan
C: Beykoz
D: Şile

Genç yarışmacı soruya "Büyükçekmece" cevabını vererek doğru yanıtladı ve büyük ödül yolunda önemli bir eşiği geçti.

Ardından karşısına çıkan 1 milyon TL'lik soru ise stüdyoda büyük heyecan yarattı:

Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde, bir millî maçta "hat trick" yapan ilk futbolcu hangisidir?

D: Hakkı Yeten
C: Lefter Küçükandınyadis
B: Metin Oktay
A: Zeki Rıza Sporel

Genç yarışmacı 1 milyon TL'lik soruda risk almayarak çekildi. "Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde, bir millî maçta "hat trick" yapan ilk futbolcu hangisidir?" sorusunun cevabı ise "Zeki Rıza Sporel" çıktı.

