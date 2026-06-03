Çağla vuruldu, Doğan yıkıldı!

Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. on yedinci bölümüyle de nefesleri keserken, reytingin zirvesinde yer aldı.

A.B.İ. on yedinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %5,22 izlenme oranı ve %18,19 izlenme payı, 20+ABC1'de %4,50 izlenme oranı ve %16,10 izlenme payı elde ederek yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı.

17. Bölümde neler yaşandı?

Tahir'in ölümünün ardından Doğan'ın dünyası tamamen sarsılır. Şimşek'in aslında yıllardır en yakınındaki İhtiyar olduğunu öğrenen Doğan, bir darbeyi de Çağla'dan alır. Çağla kendi isteğiyle Şimşek'in yanında yer aldığını söyler. Mahinur'un yaşadığı acının hesabını sormaya kararlı olan Çağla, Doğan'dan uzaklaşırken ikisi arasındaki kırılma daha da büyür. Ancak Çağla'nın sert tavrının altında hâlâ Doğan'a zarar gelmesini engelleme çabası vardır. Tahir'in bıraktığı mektuplar ailede yeni sırların ortaya çıkmasına neden olur.

Mehmet Ateşdağlı'nın mezar yerinin yıllar önce gizlice değiştirildiği öğrenilir. Bu bilgi Şimşek'e karşı büyük bir koz haline gelirken, Altın gizlice Şimşek'e bilgi taşımayı sürdürür. Sefa ise açıkça Doğan'ın yanında durur. Melek cephesinde ise duygusal çatışmalar büyür. Mahinur gerçekleri açıklamak için doğru zamanı bekler. Mahinur ise Sinan'a yakın olmaya çalıştıkça Altın'ın sert tavrıyla daha fazla incinir. Öte yandan boşanma sürecindeki Melek ve Yılmaz, evlilik danışmanında birbirlerine beklenmedik şekilde yakınlaşır. Yılmaz'ın evlatlık olduğunu öğrenen Melek ona destek olurken, Genco bu yakınlaşmayı gördükçe büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Doğan, Şimşek'le arasındaki savaşı bitirmek için büyük bir risk alarak onunla tek başına ve silahsız görüşmeyi kabul eder. Ancak görüşmenin arkasında çok daha büyük bir oyun vardır. Çağla, başından beri Şimşek'in yanında görünse de aslında Doğan'a zarar gelmesini engellemeye çalışmaktadır. Şimşek ise Doğan'ı en zayıf yerinden vurmayı seçer. Mezarlıkta kurulan tuzağın sonunda Çağla silahlı saldırının hedefi olur ve ağır yaralanır. Doğan çaresizlik içinde onu kollarında tutarken, Şimşek geride büyük bir yıkım bırakarak uzaklaşır.