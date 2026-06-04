Büyük savaşın ayak sesleri!

Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle sarayda yükselen tansiyon, cephede kurulan büyük tuzaklar ve Sultan Orhan’ın savaş planlarıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Evrenos Bey hakkındaki iddia sarayı karıştırırken, Sultan Orhan yaklaşan büyük savaş için beyleriyle divan topladı. Fatma ve Evrenos’un alevler arasında kaldığı anlar ise geceye damga vurdu.

25.Bölümde neler oldu?

Sarayda Evrenos krizi büyüdü!

Yanındaki çocuğun Evrenos Bey'den olduğunu iddia eden kadının sözleri sarayda tansiyonu yükseltti. Evrenos Bey iddiaların doğru olmadığını söylese de Alaeddin Bey'in öfkesi dinmedi. Abdurrahman'ın "Bütün kefereler aynısınız" sözleriyle Evrenos'a tepki göstermesi ortamı daha da gerdi. Beylerin ortamı sakinleştirme çabası yetersiz kalırken, saraydaki düğün sevinci yerini büyük bir krize bıraktı.

Sultan Orhan divanı topladı!

İmparator'un tek hedefinin Osmanlı toprakları olduğunu bilen Sultan Orhan, divanı toplayarak beyleriyle kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Büyük savaşın kapıda olduğunu vurgulayan Orhan Gazi, savaş planlarını beyleriyle paylaştı. Gözünü İznik ve İzmit'e diken Sultan Orhan'ın kararlılığı, yeni hedeflerin kapısını araladı.

Fatma tuzağa düştü!

Kına gecesinde yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından sarayı terk eden Fatma, babasının mezarına gitti. Ancak burada Yiğit ve Dafne'nin tuzağına düştü. Yiğit'e kılıcıyla direnen Fatma, kısa süre içinde Dafne, Yiğit ve beraberindekiler tarafından esir alındı.

İmparator'dan Şahinşah'a büyük vaat!

Büyük savaş öncesinde İmparator ile Şahinşah bir araya geldi. İmparator, savaş sonrasında doğacak boşlukta Osmanlı topraklarını Şahinşah'a vadederek yeni bir ittifakın fitilini ateşledi. Bu görüşme, Sultan Orhan'a karşı kurulan büyük planın boyutlarını gözler önüne serdi.

Osmanlı karargahına kanlı baskın!

Destek birlikleriyle buluşmak için karargaha gelen Sultan Orhan ve beyleri, tüten dumanı görünce tedbirli şekilde ilerledi. Karargaha ulaştıklarında alplerin şehit düştüğünü gören Orhan Gazi ve beyleri büyük bir acıyla sarsıldı. Pusuda bekleyen Şahinşah ve birlikleri karşısında sayıca az kalan Sultan Orhan, beyleriyle birlikte geri çekilmek zorunda kaldı.

Evrenos ve Fatma'ya işkence tehdidi!

Osmanlı ordusuyla ilgili bilgi almak isteyen Andreas, Evrenos ve Fatma'yı sorguya çekti. Evrenos'un direnmesi üzerine Andreas, onu Fatma'ya zarar vermekle tehdit etti. Evrenos'un Fatma'yı korumak için gösterdiği direniş, ikilinin aşkını bir kez daha büyük bir imtihanın içine sürükledi.

Dursun Bey hançerlendi!

Dursun Bey ile Demirhan arasındaki gerilim zirveye çıktı. İki kardeşin birlikleri karşı karşıya gelirken, Dursun ve Demirhan arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Demirhan'ı etkisiz hâle getiren Dursun, tedbirsiz davrandığı anda abisi tarafından hançerlendi.

Sultan Orhan'dan Nilüfer'e vasiyet gibi mektup!

Büyük savaş öncesinde Sultan Orhan, Nilüfer Hatun'a bir mektup gönderdi. Şehit olması durumunda veliahtının Şehzade Süleyman olmasını ve saltanat naibinin Nilüfer Hatun olarak belirlenmesini isteyen Orhan Gazi'nin mektubu, Nilüfer'i derinden sarstı.

Alevlerin içinde büyük kurtuluş mücadelesi!

Fatma ve Evrenos'un esir tutulduğu yere Sultan Orhan ve beyleri baskın düzenledi. Alevlerin arasında kalan kardeşi ve Evrenos'u kurtarmak için Sultan Orhan ve Alaeddin Bey büyük bir mücadele verdi.