Kaçırdığı tekliflere üzüldü

Televizyon tarihine damga vuran “Var Mısın Yok Musun”un 3.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla atv’de izleyici ile buluştu.

Dün akşam (4 Haziran) ekrana gelen 3.bölümün yarışmacısı Berna Kan oldu. 52 yaşında olan Berna, geçirdiği büyük trafik kazasının ardından hayata ikinci kez başladı. Yarışmadaki hedefi ise kendisine yeni bir araba almaktı.

14 numaralı kutuyla yarışan Berna, oyunun ilk turlarında açılan 750 Bin TL, 3 Milyon TL ve 5 Milyon TL'lik kutulara rağmen pozitifliğini korudu. 5.turun sonunda gelen 365.000 TL'lik banka teklifini eşinin ısrarları sonucu kabul eden Berna, sonrasında devam etseydi ne olurdu sorusuna cevap aradı. Açılan kutular sonucunda tabloyu lehine çevirebileceği ortaya çıkan Berna, devam etmesi halinde bankanın 805.000 TL, bir tur sonra ise 1 Milyon 700 Bin TL teklif ile karşılaşacaktı. Bu teklifleri kaçırdığını öğrenen Berna büyük bir üzüntü yaşadı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam 20.00'de atv'de!