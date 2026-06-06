İkizler, oyunu bırakmadı

Televizyon tarihine damga vuran “Var Mısın Yok Musun”un 4.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 4.bölüm yarışmacıları ikiz kardeşler Efe ve Yiğit Günaydı oldu. 24 yaşındaki ikizler, çocukluklarından bu yana hayatı hep birlikte yaşadıklarını ve hiçbir kararlarını ayrı vermediklerini anlattı. Oyunculuk ve sosyal medya alanında kendilerine yatırım yapmak isteyen kardeşlerin hedefi ise kazanacakları parayla kamera, ışık ve ekipmanlar alarak geleceklerini garanti altına almaktı.

12 numaralı kutuyla yarışan Efe ve Yiğit kardeşler, yarışmaya hızlı başladı. İlk turda açılan 5 Milyon TL'lik kutu moralleri bozsa da peş peşe gelen mavi kutularla oyunu dengelemeyi başardılar. 4.turda üst üste açılan 5 Milyon TL ve 3 Milyon TL'lik kutularla zor anlar yaşayan ikizler, oyunu bırakmadı.

Son turlara kadar mücadeleyi sürdüren ikizler, gelen 420.000 TL'lik son banka teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti. Bölümün sonunda kendi kutularından 10 TL çıkarken, sona kalan 1 Milyon TL'nin ise Sinem'in kutusunda olduğu ortaya çıktı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı haftaya Perşembe atv'de!