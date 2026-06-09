Müge Anlı haftaya birincilikle başladı!

Türkiye’yi ekrana kilitleyen program iki kategoride de birinci oldu.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Pazartesi gününün birincisi oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 8 Haziran Pazartesi günkü yayınıyla izleyiciyle buluştu. Program AB kategorisinde %2,80 izlenme oranı ve %28,22 izlenme payı; 20+ABC1 kategorisinde ise %3,35 ve %29,89 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Zoom üzerinden 'bilinçaltı temizliği' denilerek 500 bin TL dolandırıldı!

Tuğba Nur isimli genç kadın, İnci Gürgül tarafından, görüntülü ve sesli konuşma programı Zoom üzerinden "bilinçaltı temizliği" vaadiyle yaklaşık 500 bin TL dolandırıldığını iddia etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya atılan bu dolandırıcılık iddiası gündem oldu.

Tuğba Nur, daha önce de farklı kişilerden benzer seanslar aldığını, zamanla bu sisteme inandığını ve yüksek miktarlarda ödeme yaptığını belirterek, seanslarda travmaların temizlendiğinin söylendiğini öne sürdü. Dünkü yayında ise İnci Gürgül tarafından dolandırılan Birgül ve Çiğdem Hanım da şikayetçi olduklarını ve İnci Hanım'ın Mehmet adında Pilot bir hocası olduğunu söylediler. Canlı yayına bağlanan bir izleyici ise Pilot olan isim için 'Biz eskiden havayolu şirketinde beraber çalışıyorduk. Ben hostesim, sürekli bize kanallarınızı açıyorum diye sayılar söylüyordu. Biz de anlam verememiştik' dedi. Müge Anlı, 'Bunu uçuşta mı yapıyor?' diye sordu. Hanımefendi, 'Evet, sürekli bize sayılar söyleyip kanalınızı açıyorum diyordu. Sürekli sayı söylüyordu. İyi bir insandı aslında. Kanal sayısını arttırmak için daha çok para alıyormuş. Hava yolunda herkes biliyordu' dedi.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.