Adına yakışır bir sezon finali!

Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. on sekizinci bölümüyle de nefesleri keserken, reytingin zirvesinde yer aldı.

A.B.İ. on sekizinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %5,18 izlenme oranı ve %18,17 izlenme payı elde ederek yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı.

18. Bölümde neler yaşandı?

Çağla'nın ölümü herkesin hayatında onarılamaz bir kırılma yarattı. Mahinur kardeşinin ölüm haberiyle yıkılırken, Didem ve Genco gerçeği kabullenmekte zorlandı. Doğan ise Çağla'yı kurtaramamış olmanın vicdan azabı ve öfkesiyle Şimşek'in peşine düştü. Çağla'yı öldüren kişi, Şimşek'in yıllardır gizlediği oğlu Cemo'ydu. Cenazenin ardından Doğan ortadan kaybolurken, gizlice Şimşek'in izini sürmeye başladı. Altın ve Sefa güvenli bir yere taşındı, ancak aile içindeki ihanet şüphesi daha da büyüdü. Öte yandan Cemo boş durmadı ve kurye kılığıyla Çağla'nın evine giderek Mahinur, Melek ve Sinan'ı yakından gözlemledi. Çağla'nın ölümünden sonra gelen bir kargo, yıllardır saklanan büyük sırrın açığa çıkmasını neden oldu. Kutunun içindeki not Mahinur'un kaybettiği kız çocuğuna dair ilk işaretleri verdi. Mahinur'un Melek'e "kızım" demeye çalışmasının ardından Sinan, Saadet ve Lamia gerçeği daha fazla saklayamadı ve Melek'e onun aslında Mahinur ile Sinan'ın kızı olduğunu açıkladı. Bu gerçekle sarsılan Melek, yıllardır yaşadığı hayatın bir yalan üzerine kurulduğunu öğrendi. Bu sırada Doğan, Şimşek'in en güvendiği isimleri av köşkünde kıstırarak onları ölüm korkusuyla yüzleştirdi ve sonunda Şimşek'in saklandığı yeri öğrendi. Ancak Doğan farkında olmadan yalnızca Şimşek'le değil, onun kadar tehlikeli ve gözü kara olan Cemo'yla da karşı karşıya kaldı. Doğan, Çağla'nın geride bıraktığı doktor ses kaydı sayesinde Mahinur'un yıllar önce ikiz bebek dünyaya getirdiği gerçeğine ulaştı. Ardından bu bebeklerden birinin Cemo olduğunun ortaya çıkması tüm dengeleri değiştirdi. Evde yaşanan büyük yüzleşmenin ardından Doğan, Cemo'nun peşine düştü. Ancak Cemo'nun beklenmedik hamlesi her şeyi altüst etti; aracı uçuruma sürmesi nefesleri kesti. Bölümün finalinde ise uzun süredir kapalı tutulduğu anlaşılan Doğan'ın karşısına gizemli bir kadının çıkması, yeni sezona dair merakı zirveye taşıdı.