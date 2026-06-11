Kuruluş hikayesi tamamlandı!

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine veda etti. Kuruluş Osman ile Osman Gazi'nin devlet kurma mücadelesi, Kuruluş Orhan ile de Sultan Orhan'ın devlet aklı, fetih ideali ve kuruluş iradesi ekrana taşındı.

Dört yüz çadırlık Kayı obasından bir cihan devletine uzanan diriliş ve kuruluş hikayesi; Ertuğrul Bey, Osman Gazi ve Sultan Orhan'ın kutlu yürüyüşleriyle ekrana taşındı. Türkiye'de büyük ilgi gören yapım, dünyanın dört bir yanında da geniş izleyici kitlesine ulaşarak Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en etkili tarihi anlatısı oldu.

Final Sahnesinde Fetret Devri ve "İkinci Diriliş" Mesajı

Kuruluş Orhan'ın final sahnesinde izleyici, zaman atlaması ile Fetret Devri'ne taşındı. Çelebi Mehmet dönemine uzanan sahnede, Şehzade II. Murad, lalasından Sultan Orhan döneminde yaşananları dinledi. Şehzadenin lalasına sorduğu soru final bölümüne damga vurdu: "Ne dersin lala, ikinci bir diriliş uzak mıdır bize gayrı?"

Mehmet Bozdağ: "Yeni Dönemde, Yeni Destanlarla Buluşacağız"

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, 12 yıllık yolculuğun tamamlanmasının ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "12 yıl önce bir hayalle yola çıktık. Dört yüz çadırlık Kayı obasından bir cihan devletine uzanan diriliş ve kuruluş hikayesini; Ertuğrul Bey, Osman Gazi ve Sultan Orhan'ın kutlu yürüyüşüyle anlatmaya gayret ettik. Bugün 370 bölümlük bu büyük yolculuğu tamamlamanın şükrünü yaşıyoruz."

Bozdağ, mesajının devamında "Tarihimizi bağrına basan necip Türk milletine, yapımı 150 ülkede izleyen tüm izleyicilere, kıymetli atv kanal yöneticilerine, yönetmenlere, oyunculara ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarına gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eşine, evlatlarına, anne ve babasına da ayrıca teşekkür eden Mehmet Bozdağ mesajını, "Hazır olun; yeni dönemde, yeni destanlarla buluşacağız." sözleriyle noktalayarak yeni dönemde de güçlü projelerin haberini vermiş oldu.