Son turlara kadar mücadeleyi bırakmadı

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 6.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programının 6. Bölüm yarışmacısı Sivaslı Erdi Akkuş oldu. 35 yaşındaki Erdi, çocukları Ulaş ve Duha için yarıştığını söylerken, büyük ödülü kazanması halinde aile işletmeleri olan kasap dükkanlarını büyütmeyi hedefledi. Daha önce yaşadığı bir iş kazasında kalbi durduğu için hayatına ikinci şans olarak bakan Erdi, insanların hiçbir şeyi ertelememesi gerektiğini anlattı.

1 numaralı kutuyla yarışan Erdi, ilk turlarda açtırdığı büyük tutarlara rağmen moralini yüksek tutmayı başardı. 2. turda 3 Milyon TL'yi, 3. turda ise 5 Milyon TL'yi açtıran Erdi, buna rağmen "her anıyla güzel hayat" diyerek oyuna devam etti. Yarışma boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Erdi, zaman zaman vefat eden babasıyla ilgili anılarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Son turlara kadar mücadeleyi bırakmayan Erdi, 6. turda 5 Milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük bir şok yaşasa da sonraki tura devam etme kararı aldı. Son turda açtırdığı iki mavi kutuyla tabloyu lehine çeviren Erdi, gelen 375.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti. "Karım mutlu olsun diye kabul ettim." sözleriyle stüdyoyu güldüren Erdi'nin kendi kutusundan 25.000 TL çıkarken, sona kalan 750.000 TL'nin ise Mete'nin kutusunda olduğu ortaya çıktı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun" artık Salı, Çarşamba ve Perşembe olmak üzere haftada 3 gün ekranlarda!

Bir sonraki bölümde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı Salı akşamı atv'de!