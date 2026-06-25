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Hem parayı hem pırlantayı kaptı

GİRİŞ TARİHİ:  25.06.2026 10:02 GÜNCELLEME TARİHİ:  25.06.2026 10:05
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Hem parayı hem pırlantayı kaptı

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 11.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 11.bölüm yarışmacısı Kahramanmaraşlı Yasemin Taze oldu. 39 yaşındaki Yasemin, kazanacağı parayla annesine küçük de olsa bir ev almayı ve kendi markasını kurmayı hedefledi. 9 numaralı kutuyla yarışan Yasemin, daha ilk turda 2 milyon TL ve 5 milyon TL'lik kutuların açılmasıyla büyük şok yaşadı. İlk iki turda istediği başlangıcı yapamayan Yasemin, ilerleyen turlarda peş peşe açtırdığı mavi kutularla oyunu lehine çevirmeyi başardı. Yarıştığı süre boyunca moralini yüksek tutmayı başaran Yasemin, 5.turda annesinin ve kardeşinin stüdyoya gelmesi ile duygusal anlar yaşadı.

5.turda son 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasına rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen Yasemin, 6. turda gelen 480.000 TL'lik banka teklifini de reddetti. Son turda Mete ve Laura'nın kutularından iki mavi tutarın çıkmasıyla büyük avantaj elde eden Yasemin, bankanın 1 milyon 100 bin TL'lik teklifini "varım" diyerek kabul etti. Gecenin sonunda Yasemin'in kutusundan 1 TL çıktı. Yasemin, kutusunu bankaya satmış olsa da 1 TL'lik kutudan çıkan pırlanta hediyesini de aldı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!

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