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HABERLER Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega'ya benzetilen oyuncu kim?

Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega'ya benzetilen oyuncu kim?

GİRİŞ TARİHİ:  26.06.2026 11:06
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Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega'ya benzetilen oyuncu kim?

Altı Üstü İstanbul'un Melek'i, Wednesday'in yıldızını hatırlattı!

atv'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"da Melek karakterine hayat veren Sena Mia Kalıp, sosyal medyada dünyaca ünlü oyuncu Jenna Ortega'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor.

"Altı Üstü İstanbul" dizisinde canlandırdığı Melek Toprak karakteriyle ekranların yeni gözde isimlerinden biri haline gelen Sena Mia Kalıp, bu kez oyunculuğundan çok görünümüyle gündemde. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarda genç oyuncunun, fenomen dizi Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega'ya olan benzerliği konuşuluyor. Büyük gözleri, belirgin yüz hatları ve karizmatik duruşuyla dikkat çeken Kalıp için takipçileri "Türk Jenna Ortega" yorumları yapıyor.

Daha önceki dizisinde Parla karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sena Mia Kalıp, şimdi de "Altı Üstü İstanbul"daki performansıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medyada giderek büyüyen bu benzerlik yorumlarının, genç oyuncunun popülerliğine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Altı Üstü İstanbul, Pazartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!

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