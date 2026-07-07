Flash bellek açıldı, yüzleşme başlıyor

atv’nin NTC Medya imzalı dizisi “Altı Üstü İstanbul”, dün akşam dördüncü bölümüyle izleyici ile buluştu. Hikâyesi, sürükleyici olay örgüsü ve oyuncuların başarılı performanslarıyla herkesin beğenisini kazandı.

4.Bölümde neler oldu?

Dördüncü bölümde şarampole yuvarlanan araçta ölümle burun buruna gelen Emir ve Uzay'ın verdiği yaşam mücadelesi, ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Yangının perde arkasındaki sırların birer birer ortaya çıkması mahalledeki dengeleri sarsarken, Bayram'ın transfer parasını harcadığının ortaya çıkması ise bölümün en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu.

Finalde ise uzun süredir peşinde olunan flash belleğin açılmasıyla ortaya çıkan görüntüler, tüm ezberleri bozarak izleyiciyi büyük bir sürprizle baş başa bıraktı.

Bölümün ardından sosyal medyada da dizi geniş yankı uyandırdı. Özellikle Emir ve Uzay'ın yaşadığı kaza sahnesi ile finalde ortaya çıkan flash bellek görüntüleri en çok konuşulan anlar arasında yer aldı. İzleyiciler, bölümün temposunu ve gerilimini öven paylaşımlar yaparken, oyuncu performanslarına da beğeni dolu yorumlar geldi. Birçok kullanıcı, final sahnesinin ardından yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merakla beklediğini dile getirdi.

Şimdi gözler yeni bölüme çevrildi. Flash bellekteki görüntüler kimleri köşeye sıkıştıracak? Ortaya çıkan gerçekler mahallede hangi hesaplaşmaları başlatacak? Bu büyük yüzleşmenin ardından dostluklar, aile bağları ve dengeler geri dönülmez şekilde değişecek mi?

Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!