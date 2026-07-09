Umudu kazanca dönüştü

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 17.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 17.bölüm yarışmacısı Diyarbakırlı Nedret Kaya oldu. 36 yaşındaki Nedret, kazanacağı parayla ev sahibi olmayı hedefledi.

13 numaralı kutuyla yarışan Nedret, ilk turda 3 milyon TL'lik kutunun açılmasına rağmen moralini bozmadı. İlerleyen turlarda peş peşe bulduğu mavi kutularla oyunu lehine çevirmeyi başaran Nedret, hayatı boyunca yaşadığı mücadeleleri nasıl atlattığını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Eşi ve çocuklarının stüdyoya gelmesi ise bölümün en duygusal anlarından biri oldu.

Nedret, 6.turda 1 milyon TL ve 2 milyon TL'lik kutuları açtırmasına rağmen iki 5 milyon TL'yi de para ağacında tutmayı başardı. 1 milyon 475 bin TL'lik banka teklifiyle karşı karşıya kalan Nedret, ailesinin ve arkadaşlarının görüşlerini dinledikten sonra "varım" diyerek teklifi kabul etti. Sonrasında "ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Murat'ın kutusundan 250.000 TL, Sema'nın kutusundan ise 5 milyon TL çıktığı görülürken, bankanın bir sonraki teklifinin 1 milyon 450 bin TL olacağı ortaya çıktı. Kendi kutusundan 5.000 TL çıkan Nedret, yarışmadan 1 milyon 475 bin TL kazanarak ayrıldı. Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!