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Altı Üstü İstanbul
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HABERLER Öykü Gürman'dan dev repertuar

Öykü Gürman'dan dev repertuar

GİRİŞ TARİHİ:  11.07.2026 11:47
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Öykü Gürman'dan dev repertuar

atv’nin NTC Medya imzalı dizisi “Altı Üstü İstanbul”, sürükleyici hikâyesinin yanı sıra her bölümde izleyiciyle buluşan müzik performanslarıyla da dikkat çekiyor. Dizide Fahriye Toprak karakterine hayat veren Öykü Gürman, seslendirdiği eserlerle sahnelerin duygusunu güçlendirirken, performanslarıyla da büyük beğeni topluyor.

Bergen'den Ahmet Kaya'ya…

Sesiyle "Altı Üstü İstanbul"a damga vuruyor.

Dizinin üçüncü bölümünde Adana yöresine ait sevilen türkü "Gide Gide Bir Söğüde Dayandım", dördüncü bölümünde ise Ahmet Kaya'dan "Kum Gibi" şarkılarını yorumlayan Gürman, bu hafta ekrana gelecek beşinci bölümde Bergen'in "Sen Affetsen Ben Affetmem" adlı unutulmaz eserini seslendirecek. Fahriye'nin hikâyesiyle bütünleşen şarkılar, dizinin duygusal atmosferini güçlendirirken, her hafta izleyiciler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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