Emir gerçeği öğreniyor!

5. Bölüm 3. Fragmanında dikkat çeken yüzleşme... “Emir dükkanını yaktığımı öğrendi!”

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla heyecanı bir kez daha zirveye taşıdı. Yeni tanıtımda Rahimcan Kapkap'ın hayat verdiği Emir, uzun süredir peşinde olduğu gerçeği sonunda öğreniyor.

Fragmanda dikkat çeken yüzleşmede Emir, dükkânı yakan kişinin Melek olduğunu öğreniyor. Bu gerçekle sarsılan Emir'in vereceği tepki ve Melek'le karşı karşıya geldiği anlar, yeni bölümün en çok konuşulacak gelişmeleri arasında yer almaya hazırlanıyor. Hikâyede tüm dengeleri değiştirecek bu yüzleşmenin ardından yaşanacaklar ise izleyici tarafından büyük merak konusu oldu.