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HABERLER Altı Üstü İstanbul reytingleri yine alt üst etti!

Altı Üstü İstanbul reytingleri yine alt üst etti!

GİRİŞ TARİHİ:  14.07.2026 11:13
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Altı Üstü İstanbul reytingleri yine alt üst etti!

atv’nin NTC Medya imzalı dizisi “Altı Üstü İstanbul”, dün akşam beşinci bölümüyle izleyici ile buluştu. Hikâyesi, sürükleyici olay örgüsü ve oyuncuların başarılı performanslarıyla herkesin beğenisini kazandı. Emir’in gerçeklerle yüzleştiği, Melek’in bıçaklandığı gecede izleyici gözlerini ekrandan ayırmadı!

"Altı Üstü İstanbul" 5.bölümü ile Tüm Kişiler'de %5,96 izlenme oranı ve %25,95 izlenme payı AB'de %4,15 izlenme oranı ve %20 izlenme payı ile20+ABC1'de %5,71 izlenme oranı ve %23,61 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

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