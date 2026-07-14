Kim Milyoner Olmak İster şehrinize geliyor!

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna çıkıyor.Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştirecek. Belki de milyonlara uzanan yol bu kez sizin şehrinizden başlayacak!
Mülakat Takvimi
18 Temmuz Cumartesi – Aydın
19 Temmuz Pazar – Denizli
22 Temmuz Çarşamba – Antalya
24 Temmuz Cuma – Konya
26 Temmuz Pazar – Kırşehir
27 Temmuz Pazartesi – Kayseri
29 Temmuz Çarşamba – Sivas
1 Ağustos Cumartesi – Trabzon
2 Ağustos Pazar – Rize
5 Ağustos Çarşamba – Erzurum
7 Ağustos Cuma – Şanlıurfa
9 Ağustos Pazar – Gaziantep
Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Belki de bir sonraki büyük yarışmacı siz olacaksınız… Hayallerinizi ertelemeyin, "Kim Milyoner Olmak İster?" ekibi şehrinize geliyor! Başvuru ve detaylı bilgi için: