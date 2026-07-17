Akın Akınözü, Aşk ve Taht için imaj değiştirdi

Başarılı oyuncu Akın Akınözü, atv’nin Bozdağ Film imzalı yeni dönem dizisi Aşk ve Taht için imaj değişikliğine gitti. Dizide Anadolu Selçuklu Devleti’nin en önemli hükümdarlarından Sultan Alaeddin Keykubat’a hayat verecek olan Akınözü, rolü için saçlarını uzatarak yeni karakter görünümüne hazırlandı.

atv'nin yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği yeni dizisi Aşk ve Taht, güçlü hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırıyor.

Aşk ve Taht için özel olarak hazırlanan yeni imajıyla dikkat çeken Akın Akınözü'nün, Sultan Alaeddin Keykubat karakteri için uzun süredir hazırlık yaptığı öğrenildi. Oyuncunun yeni görünümü, karakterin dönem ruhunu ve hükümdar kimliğini yansıtacak şekilde tasarlandı.

Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın yer aldığı Aşk ve Taht, bir coğrafyanın kaderine damga vurmuş gerçek bir aşk hikayesini; iktidar kavgası, harem entrikaları ve hanedan mücadeleleri ekseninde ekrana taşıyacak. Anadolu Selçuklu tarihinin güçlü atmosferini merkezine alan dizi, tahtın, aşkın ve harem entrikalarının iç içe geçtiği büyük bir saray draması olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Akın Akınözü'nün yeni imajı, dizinin yayın öncesi en çok konuşulacak detaylarından biri olmaya aday görünüyor.

Aşk ve Taht, yakında atv'de!