Doğru yerde 'Varım' dedi

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 21.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 21.bölüm yarışmacısı İstanbullu Ayşe Sema Karaduman oldu. 66 yaşındaki Sema, kazanacağı parayla eşiyle birlikte Uzak Doğu'yu gezmeyi hedefledi.21 numaralı kutuyla yarışan Sema, daha ilk andan itibaren hızlı kararları ve yüksek enerjisiyle dikkat çekti. "Stratejim yok, içimden geleni yapıyorum" diyen Ssema, yarışma boyunca hislerine güvenerek ilerledi. 2.turda 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybetmesine rağmen moralini bozmayan Sema, peş peşe bulduğu mavi kutularla oyunda kalmayı başardı. Eşinin görüntülü bağlantıyla katıldığı anlar ise bölümün en duygusal ve en keyifli anlarından biri oldu.

5.turun sonunda gelen 700.000 TL'lik banka teklifini reddeden Sema, risk almaya devam etti. 6.turda Tuğçe ve Kardelen'in kutularından 1 TL ve 10.000 TL çıkmasıyla mükemmele yakın bir tablo yakalayan Sema, Var Mısın Yok Musun tarihinin en yüksek tekliflerinden biri olan 1 milyon 500 bin TL ile karşı karşıya kaldı. Sema, "Aza tamah etmeyen çoğu bulamaz." diyerek teklifi kabul etme kararı aldı. Sonrasında "ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Sema'nın açtıracağı ilk iki kutudan 5 milyon TL ve 2 milyon TL çıktığı görülürken, bankanın bir sonraki teklifinin 1 milyon 200 bin TL olacağı ortaya çıktı. Kendi kutusundan 100.000 TL çıkan Sema, doğru zamanda durmayı başararak yarışmadan 1 milyon 500 bin TL kazanarak ayrıldı.