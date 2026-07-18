Mercan Köşk’ten ilk afiş geldi!

Portakal bahçelerinden yükselen bir intikam ve aşk hikayesi

atv'nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olan, çekimleri Tarsus'un tarihi ve büyüleyici dokusunda tüm hızıyla devam eden FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinden ilk afiş yayınlandı. Çukurova'nın bereketli topraklarında geçen dizi; gizem, tutku ve sırlar arasında sıkışmış sıra dışı bir dünyanın ilk güçlü sinyallerini verdi.





Köklü düşmanlıklar ve imkânsız bir aşk

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrollerini paylaştığı dizinin afişi, narenciye bahçelerinin büyüleyici atmosferi ve güçlü görsel diliyle dikkat çekiyor. Karakterlerin arasındaki çekimi ve hikayenin merkezindeki sırlar zincirini estetik bir dille özetleyen afiş, yeni sezona dair merakı şimdiden zirveye taşıyor.

İki düşman aile arasında geçmişten gelen hesaplaşmaları, fedakarlıkları ve imkansız bir aşkın gölgesinde sınanan aile bağlarını konu alan 'Mercan Köşk', sürükleyici anlatımı ve etkileyici görüntüleriyle Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dev kadro, usta isimler

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan projenin senaryosu; Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınıyor.

Kubilay Aka'nın 'Aras', Hafsanur Sancaktutan'ın 'Cemre' ve Bertan Asllani'nin 'Toprak' karakterlerine hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda; Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Merakla beklenen dizinin müziklerinde ise usta besteci Toygar Işıklı'nın imzası bulunuyor.

'Mercan Köşk', yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak!