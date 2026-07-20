Müge Anlı, yaz tatilinde de kayıpları bulmaya devam ediyor!

Sevgi izi ve pati buldular aralıksız hizmet veriyor!

Yaz tatilinde 40 kayıp "Sevgi İzi" üyesi bulundu. Kayıp 18 can dostumuz ise "Pati Buldular" sayesinde yuvasına kavuştu.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın hayata geçirdiği Sevgi İzi ve Pati Buldular projeleri, 365 gün 24 saat aralıksız hizmet vermeyi sürdürüyor.

Müge Anlı'nın sezon arasına girmesinin ardından geçen 24 günde; Eskişehir'den Adana'ya, Sakarya'dan Konya'ya, İzmir'den İstanbul'a kadar Türkiye'nin birçok ilinde evlerinden uzaklaşıp kaybolan 40 Sevgi İzi üyesi, sol bileklerindeki Sevgi İzi sayesinde yalnızca birkaç saat içinde bulunarak güvenli şekilde ailelerine teslim edildi.

Hayata geçirildiği günden bu yana 1.693 kayıp vatandaşın bulunmasına katkı sağlayan Sevgi İzi Projesi, kaybolma riski yüksek bireyler ve aileleri için hayati önem taşıyan bir güven ağı olmayı sürdürüyor.

"Pati Buldular", tatil süresince 18 can dostumuzu daha yuvasına kavuşturdu. Böylece proje kapsamında bulunan can dostlarımızın sayısı bini aştı.

Kayıp can dostlarını sahipleriyle yeniden buluşturmak amacıyla kurulan Pati Buldular da yaz döneminde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yine tatil döneminin ilk 24 gününde kaybolan 18 can dostumuz, Pati Buldular'ın çalışmaları sayesinde bulunarak yuvalarına kavuştu. Böylece proje kapsamında bugüne kadar 1.003 kayıp can dostu sahibine teslim edildi.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın Sevgi İzi ve Pati Buldular projeleri, aralıksız bir şekilde umut olmaya devam ediyor.