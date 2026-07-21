Duygu yüklü yüzleşme izleyiciyi ekrana kilitledi!

atv’nin NTC Medya imzalı dizisi “Altı Üstü İstanbul”, dün akşam altıncı bölümüyle izleyici ile buluştu. Hikâyesi, sürükleyici olay örgüsü ve oyuncuların başarılı performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, Pazartesi akşamı tüm reyting kategorilerinde birinci oldu.

"Altı Üstü İstanbul" 6. Bölümü ile Tüm Kişiler'de %6,30 izlenme oranı ve %27,98 izlenme payı AB'de %4,21 izlenme oranı ve %22,21 izlenme payı ile 20+ABC1'de %6,02 izlenme oranı ve %26,41 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

6. Bölümde Neler Oldu?

Melek'in bıçaklanması mahalleyi sarsarken, hastanede verilen yaşam mücadelesi herkesi derinden etkiledi. Hasan'la Emir arasında yılların birikimi büyük bir yüzleşmeye dönüştü. Fren sabotajının gerçeği ortaya çıkınca Hasan suçunu itiraf etti ve teslim olmak yerine kendini uçurumdan bırakarak herkesi derin bir acıyla baş başa bıraktı.

Öfke, kırgınlık, hayal kırıklığı...

Emir karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, özellikle Hasan'la yaşadığı duygu yüklü yüzleşme sahnesindeki etkileyici performansıyla sosyal medyada izleyicilerden tam not aldı. Kapkap'ın öfke, kırgınlık ve hayal kırıklığını aynı anda hissettiren oyunculuğu, bölümün en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

Hasan hayatta mı?

Hasan'ın uçurumdan atlamasının ardından neler yaşanacak? Fahriye'nin açıkladığı sırlar kimlerin hayatını geri dönüşü olmayan şekilde değiştirecek? Galip, fren sabotajının ardındaki tüm gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi?

Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!