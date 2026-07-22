atv’nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul ekibi, setteki eğlenceli atmosferi bu kez “setin en’leri” oyunuyla gözler önüne serdi. Oyuncuların birbirleri hakkında yaptığı samimi yorumlar, kamera arkasındaki keyifli anlara da renk kattı.

Dizinin sevilen ikilisi Emir'e hayat veren Rahimcan Kapkap ile Naz karakterini canlandıran Elçin Zehra İrem, setin en enerjik isimleri sorulduğunda övgüyü kamera arkasındaki ekibe yöneltti. İkili, özellikle Sami Hoca ile Aytaç Abi'nin setin enerji kaynağı olduğunu söylerken, Aytaç Abi için ise gülerek, "Pire gibi, yerinde durmuyor." ifadelerini kullandı.

Uzay karakterine hayat veren Berk Ali Çatal, sette telefona en çok bakan ismin Sena olduğunu söylerken, kahve konusunda ise iddialı konuştu. "Hepimiz çok kahve içiyoruz ama en çok ben tüketiyorumdur." diyen başarılı oyuncu, setin en büyük kahve tutkunu olduğunu dile getirdi.

Samimi itirafların ve bol kahkahanın yaşandığı "setin en'leri" oyunu, Altı Üstü İstanbul ekibinin kamera arkasındaki güçlü uyumunu ve eğlenceli enerjisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!