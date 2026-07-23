Bankanın son teklifi geceye damga vurdu!

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 23. Bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun programının 23. Bölüm yarışmacısı Trabzonlu Ali Can Aydın oldu. 30 yaşındaki Ali Can, kazanacağı parayla içerik üretimi yapabileceği kendi stüdyosunu kurmayı hedefledi.

13 numaralı kutuyla yarışan Ali Can, ilk turlarda 2 Milyon TL ve 3 Milyon TL'lik büyük ödülleri kaybetmesine rağmen moralini bozmadı. Yarışma boyunca tiyatroya başlama hikâyesini, İstanbul'a geldikten sonra bir süre inşaat bekçiliği yaptığı günleri ve sosyal medya serüvenini anlatan Ali Can, stüdyoda neşeli anlar yaşanmasını sağladı. Babaannesiyle yapılan görüntülü görüşme ise gecenin en duygusal anlarından biri oldu.

4. turda 5 milyon TL'lik büyük ödülün de açılmasıyla zor bir tabloyla karşı karşıya kalan Ali Can, buna rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. 5. turun sonunda gelen 490.000 TL'lik banka teklifini reddeden Ali Can, 6. turda iki mavi kutu bularak büyük avantaj yakaladı ve 1 Milyon 10 Bin TL'lik teklife "varım" diyerek oyuna veda etti.

Sonrasında "Ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı.

7. Turda açılan 1 Milyon TL ve 750 Bin TL'lik kutulara rağmen para ağacında 5 Milyon TL'lik en büyük ödülü tutmayı başardı. Böyle bir durumda bankanın teklifinin 1.440.000 TL olacağını öğrenen Ali Can büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kendi kutusundan ise 25 TL çıktı.