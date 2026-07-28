Her bölüm final gibi

atv'nin, NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", yedinci bölümüyle izleyiciden yoğun ilgi görmeye devam etti. Güçlü hikâyesi, sürükleyici olay örgüsü ve başarılı oyuncu performanslarıyla beğeni toplayan dizi, Pazartesi akşamı tüm reyting kategorilerinde 1. oldu.

"Altı Üstü İstanbul" 7.bölümü ile Tüm Kişiler'de %6,25 izlenme oranı ve %27,20 izlenme payı AB'de %3,48 izlenme oranı ve %18,10 izlenme payı ile 20+ABC1'de %5,04 izlenme oranı ve %22,33 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

Sırlar ortaya çıktı, kumpas kuruldu

7.Bölümde neler oldu?

Hasan'ın uçurumdan atlamasının ardından Emir ve arkadaşları onu bulmak için seferber oldu. Herkes Hasan'ın öldüğünü düşünürken, Emir umudunu kaybetmedi ve Hasan'ın yaşadığı ortaya çıktı. Ancak teslim olmaya yanaşmayan Hasan, Rami'nin yardımıyla kaçmaya çalıştı.

Bu süreçte Emir ile Naz'ın yakınlaşması dikkat çekerken, Uzay Hasan'ı kendi tarafına çekerek Emir'e karşı plan yaptı. Naz ise ailesinin büyük sırrını öğrenerek evlatlık olduğunu keşfetti. Bölüm finalinde Hasan'ın kurduğu tuzak sonucu Emir'in çantasına uyuşturucu yerleştirildi ve tersanede düzenlenen polis baskınıyla Emir gözaltına alındı.

Bölümün ardından sosyal medyada da #AltıÜstüİstanbul etiketiyle binlerce paylaşım yapılırken, özellikle Hasan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Naz'ın evlatlık olduğunu öğrenmesi ve Emir'in gözaltına alındığı final sahnesi izleyicilerden yoğun yorum aldı. Dizinin sürpriz gelişmeleri ve temposu, sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Peki Emir, üzerine kurulan kumpastan kurtulabilecek mi? Hasan ve Uzay'ın ortaklığı nasıl sonuçlanacak? Naz, öğrendiği gerçekle nasıl yüzleşecek? Tüm bu soruların yanıtı, "Altı Üstü İstanbul"un yeni bölümünde izleyiciyi bekliyor.

Altı Üstü İstanbul Pazartesi saat 20.00'de atv'de!