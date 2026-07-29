Altı Üstü İstanbul sınırları aşıyor

Türkiye ile eş zamanlı Ortadoğu'da da yayında

atv'nin başarılı dizisi Altı Üstü İstanbul (Different Lives), Ortadoğu bölgesinin önde gelen dijital platformlarından Noor Play tarafından satın alındı. atv Distribution'ın satışını gerçekleştirdiği dizi, Türkiye yayınıyla eş zamanlı olarak 20 ülkede izleyiciyle buluşacak.

Haziran ayında atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Altı Üstü İstanbul, ilk bölümünden itibaren elde ettiği güçlü reyting performansıyla sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. İstanbul'un farklı dünyalarını ve yaşam mücadelelerini etkileyici bir hikayeyle ekrana taşıyan dizi, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazandı.

Dizi, İstanbul'un mütevazı bir mahallesinde yaşayan ve ailesini yoksulluktan kurtarmayı hayal eden yetenekli genç futbolcu Emir'in hikayesini konu alıyor. Babasının yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için mücadele eden Emir'in hayatı, kardeşi Bahtiyar'ın trajik ölümüyle tamamen değişir. Bir futbol karşılaşmasının ardından yaşanan bu acı olayın perde arkasında saklanan gerçekler, Emir'i güç, para ve sırlarla dolu bambaşka bir dünyanın içine sürükler.

Aile bağları, dostluk, aşk, hırs ve adalet temalarını bir araya getiren Altı Üstü İstanbul, futbolun evrensel çekiciliğini güçlü bir dram hikayesiyle buluşturuyor. Farklı sosyal sınıfların kesişim noktalarını etkileyici karakterler ve sürükleyici olay örgüsüyle anlatan yapım, yalnızca Türkiye'de değil uluslararası pazarda da dikkat çekmeye devam ediyor.

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!