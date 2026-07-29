Pes etmedi kazandı

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 25.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Tüm kişilerde günün zirvesinde!

Heyecanın bir an bile dinmediği "Var Mısın Yok Musun", Fifty5Blue tarafından hazırlanan reyting verilerine göre gün içerisinde yayınlanan 100 program arasında Tüm Kişiler kategorisinde %3,20 izlenme oranı ve %14,44 izlenme payı elde ederek dün akşamın en çok izlenen programı oldu.

Mücadelesinden vazgeçmedi

Programın 25.bölüm yarışmacısı Kahramanmaraşlı Altan Akbaş oldu. 22 yaşındaki Altan, kazanacağı parayla kendi giyim markasını kurmayı hedefledi. Profesyonel basketbol hayalini yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yarıda bırakan Altan, modellik kariyeriyle hayatına yeni bir yön verdiğinden bahsetti.

14 numaralı kutuyla yarışan Altan, ilk turlarda 2 milyon TL, 3 milyon TL ve iki adet 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybetmesine rağmen moralini bozmadı. Stüdyoda kendisine destek olmak için gelen kardeşiyle sempatik anlar yaşayan Altan, İhsan'ın taklidini yaparak hem Esra Erol'u hem de yarışmacıları güldürdü. Babasının görüntülü bağlantıyla yayına katılması ise bölümün en özel anlarından biri oldu.

4. turdan itibaren peş peşe bulduğu mavi kutularla oyunu lehine çevirmeyi başaran Altan, 5. turda 1 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla zor bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Buna rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen genç yarışmacı, 6. turda Tuğçe ve Mete'nin kutularından 25.000 TL ve 50.000 TL çıkarmayı başararak elindeki şansı korudu.6. turda gelen 225.000 TL'lik banka teklifini kabul eden Altan, yarışmaya bu tutarı kazanarak veda etti. Kendi kutusundan ise 10.000 TL çıktı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!