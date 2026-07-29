Yeni sezonun merakla beklenen dizisi "Hamal" sete hazırlanıyor

Geçmişin yükü, kefaretin bedeli ve imkânsız bir aşk aynı hikâyede buluşuyor.

KYN Yapım imzasını taşıyan ve yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Hamal" için uzun süren ön hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yeni sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olmaya aday dizinin çekimlerinin Eylül ayında başlaması planlanıyor.

Kostümden mekânlara kadar titiz bir hazırlık süreci

Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği "Hamal", uzun bir ön hazırlık sürecinin ardından sete çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin özgün hikayesi Oktay Kaynarca imzası taşırken, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak dizi için kostüm tasarımlarından sanat çalışmalarına, özel olarak tasarlanan mekânlardan teknik hazırlıklara kadar her ayrıntı titizlikle planlanıyor. İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek çekimler öncesinde ekip, dizinin dünyasını en ince ayrıntısına kadar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde

Türk televizyonlarının usta oyuncularından Oktay Kaynarca, dizide "Hamal Kemal" karakterine hayat verirken, uzun bir aranın ardından setlere dönen Fahriye Evcen ise "Hayat" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

İntikam, aşk ve hesaplaşmaların iç içe geçtiği sürükleyici atmosferiyle dikkat çekecek "Hamal", yeni sezonda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Güçlü kadroya yeni isimler katılmaya devam ediyor

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Zeynep Kankonde (Varmısın Adile), Hakan Karsak (Bülbül Yusuf), Taylan Meydan (Ünlü Ünal) ve İpek Erdem (Afet) yer alıyor.

Cast çalışmaları tüm hızıyla devam eden diziye önümüzdeki günlerde birbirinden sürpriz isimlerin katılması bekleniyor.

KÜNYE

Yapım: KYN Yapım

Yapımcılar: Oktay Kaynarca – Onur Kaynarca

Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan

Özgün Hikaye: Oktay Kaynarca

Proje Tasarım ve Senaryo: Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim, Bilge Kurban

Catchy Film Yazı Ekibi

Hamal yakında atv'de!