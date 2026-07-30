canli-yayin
CANLI YAYIN
A.B.İ.
4
BİLDİRİMLER
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Var Mısın Yok Musun
    Var Mısın Yok Musun YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Alina'nın derdi de dermanı da Sado oldu!

Alina'nın derdi de dermanı da Sado oldu!

GİRİŞ TARİHİ:  30.07.2026 11:57 GÜNCELLEME TARİHİ:  30.07.2026 11:58
ABONE OL
Alina'nın derdi de dermanı da Sado oldu!

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul, duygusal ve sıcak anlarıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Sado ile Alina arasında yaşanan son olay, sosyal medyada da gündem oldu.

İlk bölümden bu yana böğürtlene olan düşkünlüğüyle dikkat çeken Sado, bu kez Alina'ya kendi elleriyle böğürtlenli çay hazırladı. Ancak Sado'nun iyi niyetle yaptığı ikram, Alina için beklenmedik bir tehlikeye dönüştü. Böğürtlene alerjisi olan Alina, çayı içtikten kısa süre sonra fenalaşınca büyük panik yaşandı.

Yaşananların sorumlusu gibi görünen Sado, bu kez Alina'nın hayatını kurtaran kişi oldu. Alina'nın çantasından çıkardığı alerji iğnesini zaman kaybetmeden uygulayan Sado, yeniden nefes almasını sağladı. Böylece Alina'nın hem derdi hem de dermanı yine Sado oldu.

Dizinin izleyiciler tarafından çok yakıştırılan ikilisinin bu sahneleri sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. "Sado yine kurtardı", "Birbirlerine çok yakışıyorlar" ve "Artık bu ikiliyi mutlu görün" yorumlarıyla gündem olan sahne, izleyicilerden tam not aldı.

Sado ile Alina arasında giderek güçlenen bağın nasıl bir aşka dönüşeceği ise şimdiden merak konusu. Sevilen ikilinin önümüzdeki bölümlerde yaşayacağı gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN