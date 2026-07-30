Son anda doğru kararı verdi'

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 26. Bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 26. bölüm yarışmacısı Trabzonlu Tuğçe Kaplan Karabul oldu. 38 yaşındaki Tuğçe, kazanacağı parayla borçlarını kapatmayı ve üç kızı için güzel bir gelecek hazırlamayı hedefledi.

20 numaralı kutuyla yarışan Tuğçe, daha ilk turlardan itibaren şanssız bir başlangıç yaptı. İlk turda 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybeden Tuğçe, 2. turda 3 milyon TL ve 1 milyon TL'lik kutuları da açtırınca büyük şok yaşadı. 3. turda para ağacındaki son 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla moraller bozulsa da Tuğçe mücadelesinden vazgeçmedi.

4. ve 5. turlarda peş peşe bulduğu mavi kutularla tabloyu lehine çeviren Tuğçe, özellikle 6. turda Mustafa ve Fatih'in kutularından 10 TL ve 50.000 TL çıkarmayı başararak büyük avantaj yakaladı. Gelen 440.000 TL'lik banka teklifini reddeden Tuğçe, şansını bir tur daha deneme kararı aldı.

Son turda ilk olarak 100.000 TL'lik kutuyu açtıran Tuğçe, ardından Buse'nin kutusundan 2 milyon TL'nin çıkmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Bankanın son teklifi olan 345.000 TL ile karşı karşıya kalan Tuğçe, eşinin de desteğiyle "varım" diyerek teklifi kabul etti. Kendi kutusundan 500 TL çıkan Tuğçe, doğru kararı verdiğini son kalan kutuda 750.000 TL çıkmasıyla anladı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!