Bilge'den milyonluk karar

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 27.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 27. bölüm yarışmacısı Karabüklü Bilge Doğan oldu. 18 yaşındaki Bilge, kazanacağı parayla Wushu sporunda kendini geliştirmek için Çin'de eğitim almayı hedefledi.11 numaralı kutusuyla yarışmaya başlayan Bilge, ilk turda Muhammed ve Tuğberk'in kutularından 50 TL ile 100 TL çıkararak harika bir başlangıç yaptı. Her ne kadar Mesut'un kutusundan 3 milyon TL açılmış olsa da ilk teklif öncesinde tabloyu güçlü tutmayı başardı.

Bilge'nin anne ve babasının stüdyoya gelmesiyle duygusal anlar yaşanırken, yarışmanın ilerleyen bölümlerinde ailesinin yaşadığı zorluklar ve kendi sağlık mücadelesi üzerine yaptığı samimi açıklamalar geceye damga vurdu.

6. turda 2 milyon TL'lik büyük ödülün açılmasıyla stüdyoda tansiyon yükseldi. Buna rağmen Bilge, aynı turda 5 TL'lik kutuyu da açtırarak dengeyi korudu ve bankadan tam 1 milyon 500 bin TL'lik dev bir teklif aldı. Annesi teklifi kabul etmesini isterken, Bilge bir kez daha risk almayı tercih etti ve yarışmayı son tura taşıdı.

Son turda önce Berna'nın kutusundan 1 TL çıkınca stüdyoda büyük sevinç yaşandı. Ancak hemen ardından Firdevs'in kutusundan 5 milyon TL'nin çıkmasıyla heyecan zirveye ulaştı. Buna rağmen para ağacında hala bir adet 5 milyon TL'lik kutu bulunuyordu. Bankadan gelen son teklif de 1.500.000 TL oldu ve Bilge "varım" diyerek yarışmaya veda etti. Kendi kutusundan ise 5.000 TL çıktı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı Salı akşamı atv'de!