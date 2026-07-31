Mercan Köşk dizisinin konusu ne? Yeni dizi Mercan Köşk'ün çekimleri nerede yapılıyor?

atv'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün konusu nedir, oyuncuları kimler? Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolde olduğu dizinin çekim yeri detayları...

atv ekranlarında yeni sezon için hazırlıklar tüm hızıyla başladı. FARO ve Sinehane ortak yapımı olan 'Mercan Köşk' dizisi, derinlikli karakterleri ve yüksek dramatik yapısıyla yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Mercan Köşk dizisi hangi kanalda? Mercan Köşk'ün oyuncuları kimler? Mercan Köşk nerede çekiliyor? atv'nin yeni dizisi Mercan Köşk ne zaman başlıyor? Mercan Köşk dizisinin kadrosunda kimler yer alıyor? İşte Mercan Köşk dizisi hakkında merak edilen her şey...

Mercan Köşk dizisi ne anlatıyor ? Mercan Köşk'ün konusu nedir?

Mercan Köşk dizisi izleyicisi iki düşman aile arasında geçmişten gelen hesaplaşmaları, fedakarlıkları ve imkansız bir aşkın gölgesinde sınanan aile bağlarını izleyecek. Yeni dizi Mercan Köşk'te hayatlar hangi sırların içinde yaşanıyor? Tüm sorular Eylül'de yanıt bulacak.

Mercan Köşk Cemre'nin hikayesi ne?

Cemre'nin hayatı, nikâhının hemen ardından eşinin gizemli bir şekilde kaybolmasıyla altüst olur. Gerçeğin peşine düşen Cemre'nin yolculuğu, onu Tarsus'a, gizemlerle dolu Mercan Köşk'e sürükler.

Aras'ın sakladığı sır ve iki düşman aile arasındaki hesaplaşma

Ailesini korumak için büyük bir sırrı saklayan Aras'ın kurduğu kusursuz düzen, Cemre'nin Mercan Köşk'e gelişiyle temelinden sarsılır. İkilinin yolları kesiştiğinde, iki düşman aile arasında ölümcül bir mücadele baş gösterirken; bu tehlikeli karşılaşma aynı zamanda imkânsız bir aşkın da ilk kıvılcımını ateşleyecektir.

Sırlar, intikam ve imkânsız aşk bir arada anlatılıyor!

Karakterlerin arasındaki çekim ve hikayenin merkezindeki sırlar tanıtımlarda göze çarparken, yeni sezona dair merakı şimdiden zirveye taşıyor. Tanıtımları büyük ilgi gören Mercan Köşk dizisi sırlar, intikam ve imkansız bir aşk konu alınıyor.

Mercan Köşk dizi seti nerede? Çekimler nerede yapılıyor?

Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapım, Mersin Tarsus'un tarihi ve büyüleyici atmosferinde çekiliyor.

Mercan Köşk dizisi Tarsus'ta tarihi Hayyürnisa Konağı'nda çekiliyor!

Tarsus'un tarihi dokusunu yansıtan önemli bir yapıdır. Konak, Tarsus Belediyesi tarafından restore edilerek kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak bir merkez olarak planlanmaktadır. Tarihi atmosferi ve mimari özellikleri, ziyaretçilerine geçmişe yolculuk hissi sunmaktadır.

Görsel şölen sunan Mercan Köşk'te Çukurova atmosferi ve portakal bahçeleri göz alıyor!

Portakal bahçelerinden yükselen bir intikam ve aşk hikayesi ekrana yansıtılıyor. Tarsus'ta çekimleri süren dizi, gizemli köşkün etrafında şekillenen büyük hesaplaşmayı ve derin aile sırlarını ekranlara taşıyacak.

Mercan Köşk'ün fotoğrafları

Mercan Köşk oyuncuları kim?

Mercan Köşk oyuncu kadrosunda kimler var? Mercan Köşk oyuncuları Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncular birlikte rol alıyor.

Kubilay Aka'nın canlandırdığı "Aras" kimdir?

Aras, ailesini korumak için ağır sorumluluklar üstlenmek zorunda kalan bir adam olarak izleyici karşısına çıkacak. Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Cemre ise gerçeğin peşinden gitmekten vazgeçmeyen cesur ve mücadeleci bir kadın olarak hikâyenin merkezinde yer alacak. Cemre ve Aras'ın yollarının kesişmesi hem iki düşman aile arasındaki amansız bir savaşı hem de imkânsız bir aşkın ilk kıvılcımını ateşleyecek.



Hafsanur Sancaktutan'ın hayat verdiği "Cemre" karakterini yakından tanıyalım!

Cemre'nin hayatı, nikâhının hemen ardından eşinin gizemli bir şekilde kaybolmasıyla altüst olur. Gerçeğin peşine düşen Cemre'nin yolculuğu, onu Tarsus'a, gizemlerle dolu Mercan Köşk'e sürükler. Diğer tarafta ise ailesini korumak için büyük bir sırrı saklayan Aras (Kubilay Aka) vardır. Aras'ın kurduğu kusursuz düzen, Cemre'nin Mercan Köşk'e gelişiyle temelinden sarsılır. İkilinin yolları kesiştiğinde, iki düşman aile arasında ölümcül bir mücadele baş gösterirken; bu tehlikeli karşılaşma aynı zamanda imkânsız bir aşkın da ilk kıvılcımını ateşleyecektir.

Bertan Asllani'nin "Toprak" kimdir?

Dizide Toprak karakterine hayat veren Bertan Asllani hayat veriyor. Karakter hikayenin kilit noktalarından.

"Esved" ile "Aras" arasında büyük mücadele...

Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras ile Mehmet Özgür'ün canlandırdığı Esved karakterleri arasındaki büyük mücadelenin ilk sinyalleri veriliyor. İkilinin karşı karşıya geldiği sahnede yükselen gerilim, Mercan Köşk'te kurulacak dengelerin ve yaşanacak hesaplaşmaların habercisi olurken, hikâyenin merkezindeki güç savaşına dair dikkat çekiyor.

Mercan Köşk ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

Yeni sezona damga vurmaya hazırlanan yeni dizi Mercan Köşk yeni sezonda atv'de başlayacak. Eylül ayında izleyici karşısına çıkacak.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan kimdir?

Son zamanlarda adlarından sıkça söz ettiren başarılı oyuncular Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan başrolü paylaşıyor. Başarı basamakları emin adımlarla çıkan genç yıldızların performansları merak konusu oldu.

Kubilay Aka (d. 12 Nisan 1995, İstanbul), Türk oyuncudur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra oyunculuğa adım atmıştır. Birçok projede yer almıştır.

Hafsanur Sancaktutan (d. 20 Mart 2000, İstanbul), Türk oyuncudur. Küçük yaşlarda tiyatro ile ilgilenmeye başlayan ve lise eğitiminin ardından oyunculuk eğitimi alan Sancaktutan, son dönemin öne çıkan yıldızlarındandır.

Mercan Köşk tanıtımlarına büyük ilgi...

Mercan Köşk tanıtımları yayınlandığı ilk andan itibaren sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşımlara sosyal medya platformlarından yorum ve beğeni yağdı.

Mercan Köşk fragmanı

Mercan Köşk hakkında merak ediken her şeyi sizler için derledik.

Mercan Köşk'ün konusu yorumcu kadrosu ve nerede çekildiği, yapımcısından senariste kadar dizi merak ediliyor.

Mercan Köşk dizisi ne zaman başlıyor?

Yeni dizi Mercan Köşk Eylül yayında start verecek.

Mercan Köşk hangi kanalda yayınlanıyor?

Yeni sezonda büyük ses getiren dizilerin adresi atv'de yayınlanacak. Merakla beklenen Mercan Köşk Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

Mercan Köşk nerede çekiliyor?

Çekimleri Mersin Tarsus'un tarihi ve büyüleyici atmosferinde devam eden dizi, görsel dünyasıyla da şimdiden merakı yükseltiyor.

Mercan Köşk nerede geçiyor?

Dizi genel hatlarıyla Mersin'in Tarsus ilçesinde geçiyor.

Mercan Köşk oyuncuları kimler? (kadro ve karakterler)

Kubilay Aka'nın 'Aras', Hafsanur Sancaktutan'ın 'Cemre' ve Bertan Asllani'nin 'Toprak' karakterlerine hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda; Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Mercan Köşk oyuncu kadrosu

Mercan Köşk'ün yönetmeni ve senaristi kim? Mercan Köşk'ün müziklerini kim yapıyor?

Senaryo ekibinde Ahunur Serdaroğlu'nun yanı sıra Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici bulunuyor. Dizinin müziklerini ise başarılı besteci Toygar Işıklı hazırlıyor.

Mercan Köşk'ün yapımcısı hangi şirket?

FARO ve Sinehane ortak yapımı olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

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Mercan Köşk fragmanı yayınlandı mı?

atv ekranlarında yayınlanacak 'Mercan Köşk'ün ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Tarsus'ta çekimleri süren dizi, gizemli köşkün etrafında şekillenen büyük hesaplaşmayı ve derin aile sırlarını ekranlara taşıyacak.