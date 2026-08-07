Tarsus’tan Masalsı Kare: ‘Mercan Köşk’ün ana afişi yayınlandı

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, FARO ve Sinehane ortak yapımı Mercan Köşk’ün merakla beklenen ana afişi paylaşıldı.

Çekimleri Tarsus'un büyüleyici atmosferinde devam eden dizinin ana afişi; başrol oyuncuları Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi portakal bahçeleri arasında kurulan masalsı bir dekor kurgusunda bir araya getirdi. Karakterler arasındaki güç savaşını, imkânsız aşkı ve duygusal gerilimi yansıtan görsel kurgusuyla da dikkat çekiyor.

Güçlü Kadro, İmkânsız Bir Aşk

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan 'Mercan Köşk'; iki düşman aile arasında filizlenen tutkulu bir aşkı ve yıllar sonra açılan intikam defterlerini konu alıyor.

Kubilay Aka'nın Aras, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre, Bertan Asllani'nin ise Toprak karakterine hayat verdiği dizinin kadrosunda; Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür ve Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor.

'Mercan Köşk', çarpıcı hikâyesi ve göz alıcı prodüksiyonuyla Eylül ayında atv'de!