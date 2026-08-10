Altı Üstü İstanbul'da Sado ve Alina kimdir? Kaan Akkaya ve İpek Çiçek hakkındaki her şey...

Pazartesi akşamlarına damga vuran, usta isimlerle genç yıldızları buluşturan Altı Üstü istanbul hem reytinglere hem de gönüllere taht kurmaya devam ediyor. Altı Üstü İstanbul'da Sado karakterine hayat veren Kaan Akkaya ile Alina'yı canlandıran İpek Çiçek merak edilen isimler arasında yer alıyor. Altı Üstü İstanbul'da Sado ve Alina kimdir? Yeni jenerasyonun parlayan isimlerinden Kaan Akkaya ve İpek Çiçek hakkında bilmediklerinizi mercek altına aldık.

Altı Üstü İstanbul'da Sado kimdir?

Ziyankar'in isyankar gençlerinden Sado futbol aşığı, kalbi tertemiz bir gençtir. Neşeli halleriyle gördüğü şiddeti maskelemeye çalışır. Hem vücudunda hem de yüreğinde derin yaralar olan Sado umutlarının peşini bırakmaz. Bir dostları bir de böğürtlen kokusu onun vazgeçilmeziyken hiç beklemediği anda Alina ile tanışır ve hayatında ilginç anlar yaşamaya başlar.

Sado'nun (Sadullah Yalçın) hayat hikayesi...

Mahallede Sado olarak Sadullah Yalçın fakir bir mahalle olan Ziyankar'da yaşamaktadır. Alkolik babasının şiddetine maruz kalmaktadır. Bu yaraları saklamak için büyük çaba sarf eder. Ancak bu çabası nafiledir. Hem ruhundaki hem de vücudundaki yaralar çoktan gün yüzüne çıkmıştır.

Sado'yu kim oynuyor? Kaan Akkaya kimdir?

Altı Üstü İstanbul'un sevilen karakterlerinden Sado'ya genç oyuncu Kaan Akkaya hayat vermektedir. Derinlikli bir karaktere başarıyla hayat veren Kaan Akkaya son dönemin merak edilen isimlerinden...

Kaan Akkaya nereli? Kaan Akkaya kaç yaşında?

Kaan Akkaya, 11 Şubat 2001 İstanbul doğumludur. 25 yaşında olan genç yıldız, rol aldığı projelerde emin adımlarla oyunculuk kariyerini inşa ediyor.

Kaan Akkaya boyu kaç?

Fiziğiyle de dikkat çeken oyuncu 186 boyundadır.

Altı Üstü İstanbul'da Alina kimdir?

Alina varlıklı bir aileden gelmektedir. Cıvıl cıvıl halleri, renkli dünyasıyla umursamaz neşeli bir genç kız olsa da onun da hayattaki sınavı yalnızlıktır.

Alina nasıl bir karakterdir?

Alina zengin dünyasından dışarı çıkmamış, sosyal medya fenomeni olmak isteyen genç ve dinamik bir karakterdir. Kalbi temiz, havai bir genç kızdır. Yolunun Ziyankar'a düşmesiyle hayatı farklı bir pencereden görmeye başlar. Olayları kendine has tarzıyla yorumlayan Alina ortamların neşe kaynağıdır.

Alina'yı kim oynuyor? Altı Üstü İstanbul Alina'nın gerçek ismi?

Genç yaşına rağmen başarılı işlerde yer alan İpek Çiçek'in en çok dikkat çektiği proje Altı Üstü İstanbul olur. İpek Çiçek dizide Alina karakterini büyük bir başarıyla ekrana yansıtıyor. Milyonların sevgilisi haline gelen genç oyuncu sosyal medyanın konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

İpek Çiçek kimdir? İpek Çiçek nereli? Kaç yaşında?

26 Mart 1999 İstanbul doğumludur. 27 yaşındaki genç oyuncu eğitimini oyunculuk üzerine tamamlamıştır.

İpek Çiçek'in boyu kaç?

158 boyundadır.

Sado ve Alina arasında neler oluyor?

Sado ile Alina'nın yolu olaylar silsilesinde kesişir. Önce karşı gruplarda olan iki genç zamanla iyi anlaşmaya başlar. Birbirlerinden çok farklı olan hayatları onları birbirlerine çeker.

Sado'nun böğürtlen sevdası kötü bitti!

Sado'nun böğürtlen kokusuna büyük bir zaafı vardır. Adeta böğürtlen kokusuna dayanamaz. Alina'ya yaptığı çayları bir türlü beğendiremeyen Sado bu defa böğürtlenli çay yapmaya karar verir. Alina aldığı ilk yudumda çayı çok beğenir. Sado çayım detaylarını sır gibi saklar. Alina bir anda nefes alamamaya başlar ve kızarır. Panik içinde Sado'ya çayın içinde ne var diye sorar. Genç kızın böğürtlene alerjisi olduğunu anlayan Sado ona iğne yaparak oluşabilecek faciayı engeller.



Sado ve Alina'ya sosyal medyada büyük ilgi...

Sosyal medyanın en çok dikkat ikililerinden Sado ve Alina dizinin fan kitlesi tarafından çok yakıştırılıyor. Diziyi ilgiyle takip eden seyirciler, dijital platformalar da iki karakterin sevgilisi olmalarını destekliyor.

Sado ile Alina sevgili olacak mı?

Birbirilerinin hayatının önemli bir parçası olmaya başlayan Sado ve Alina'nın sevgili olup olmayacağı ve yaşayacakları merak konusu...

Altı Üstü İstanbul'un başrol karakterleri kimler?

Güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizide Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet) ve Sacide Taşaner (Pamuk) yer alıyor.

Altı Üstü İstanbul yeni bölümleriyle her Pazartesi 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.