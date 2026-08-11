Altı Üstü İstanbul kendi rekorunu yeniledi

atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", dokuzuncu bölümüyle pazartesi akşamına damga vurdu. Her hafta yükselen temposu, sürprizlerle örülü hikâyesi ve heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, kendi reyting rekorunu yenileyerek tüm kategorilerde zirvedeki yerini korudu.

"Altı Üstü İstanbul" 9.bölümü ile Tüm Kişiler'de %7,08 izlenme oranı ve %30,09 izlenme payı AB'de %4,52 izlenme oranı ve %22,57 izlenme payı ile 20+ABC1'de %6,50 izlenme oranı ve %27,76 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

9. Bölümde neler oldu?

Emir ve arkadaşları, Hasan'ın ameliyat parasını geri almak için Uzay ve Galip'e karşı harekete geçti. Melek'in Naz'ın ikiz kardeşi olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan Rami ise DNA testinin sonucunu değiştirerek büyük sırrın açığa çıkmasına şimdilik engel oldu. Bölümün finalinde Esra'nın tüm mahallenin gözü önünde Uzay'ın katil olduğunu haykırması ise yeni bölüm öncesi merakı doruğa taşıdı.

Emir ve arkadaşları, Hasan'ın ameliyat parasını geri almak için Uzay ve Galip'e karşı harekete geçti. Melek'in Naz'ın ikiz kardeşi olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan Rami ise DNA testinin sonucunu değiştirerek büyük sırrın açığa çıkmasına şimdilik engel oldu. Bölümün finalinde Esra'nın tüm mahallenin gözü önünde Uzay'ın katil olduğunu haykırması ise yeni bölüm öncesi merakı doruğa taşıdı.

Esra'nın herkesin gözü önünde Uzay'ı katil ilan etmesi mahallede dengeleri nasıl değiştirecek? Melek'in Uzay'a verdiği maç planı Emir'i köşeye sıkıştırmaya yetecek mi? Rami'nin değiştirdiği DNA raporu, Melek ile Naz'ın kardeş olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasını engelleyebilecek mi?

Sırlar, hesaplaşmalar ve beklenmedik hamlelerle dengelerin yeniden değişeceği "Altı Üstü İstanbul"un yeni bölümünde tüm bu sorular yanıt bulacak.