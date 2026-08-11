Mercan Köşk'te hesaplaşma! Geçmişin sırları dökülüyor!

atv'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk'ün ilk bölüm tanıtımı yayınlandı.

Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan tanıtımıyla hikayesinden çarpıcı kesitler sunarken, karakterler arasındaki dengelerin ilk bölümden itibaren altüst olacağının sinyallerini veriyor.

Mercan Köşk'ün 1. Bölüm ilk tanıtımı yayınlandı!

Yayınlanan ilk bölüm tanıtımında, Cemre evlendiği adamın kayıplara karışmasıyla büyük bir şok yaşarken; Aras ve Esved arasındaki gerilim dolu sahneler aile içi büyük hesaplaşmaların yaşanacağının sinyallerini veriyor. Toprak'ın geçmişindeki gizem, izleyicilerde merak uyandırdı. Art arda gelen çarpıcı sahneler, aileler arasında yıllardır süregelen hesaplaşmanın giderek büyüyeceğinin ipuçlarını veriyor.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan, senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan 'Mercan Köşk', güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kubilay Aka'nın Aras'a, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre'ye, Bertan Asllani'nin ise Toprak'a hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor.

Geçmişten bugüne taşınan sırların, iki düşman aile arasındaki bitmeyen mücadelenin ve imkânsız bir aşkın kesiştiği 'Mercan Köşk', sürükleyici hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici görsel dünyasıyla Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.