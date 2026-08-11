Yeni bir görüntü deneyimi başlıyor!

Daha net. Daha canlı. Daha HD.

16 Ağustos itibarıyla Türkiye'de TV yayıncılığında yeni bir dönem başlıyor! Yayınlar yeni nesil uydulara taşınırken, siz de televizyonunuzda kısa bir kanal taraması yaparak en sevdiğiniz kanallara kesintisiz ulaşabilirsiniz.

TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) özelliği bulunan televizyonlar ve harici olarak kullanılan uydu alıcılarında TKGS özellikli cihazları olan izleyicilerimizin herhangi bir işlem yapmasına ihtiyaç olmadan cihazlar kendilerini güncelleyerek yeni kanal listelerini yükleyecektir.

TKGS özelliği olmayan televizyon ve uydu alıcılarında yeni değerler girilerek tekrar tarama yapılması halinde yayınlarımız sorunsuz izlenebilecektir.

TKGS olmayan alıcılar ve televizyonlar için Türksat otomatik tarama frekansı

Frekans: 12.380

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 3/4

Frekans: 12.423

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

16.08.2026 tarihinde devreye girecek güncel frekanslarımız:

atv, ahaber, aspor, apara, a2, vavtv, MinikaGo ve Minika Çocuk yayınlarımız için

Frekans: 12.207

Polorizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 3/4

Modülasyon Tipi: DVB-S2 8PSK

atv Avrupa, ahaber Avrupa ve anews yayınlarımız için

Frekans: 11.833

Polorizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı: 7500

FEC: 2/3

Modülasyon Tipi: DVB-S2 8PSK