Daha fazlasını kazanma şansını kaçırdı

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 29.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 29. bölüm yarışmacısı Eda Paralı oldu. 38 yaşındaki Eda, büyük ödülü kazanarak annesiyle dünyayı gezme hayalini gerçekleştirmeyi hedefledi.2 numaralı kutuyla yarışan Eda, ilk kutuda 1 milyon TL'yi kaybetmesine rağmen moralini bozmadı. İlerleyen turlarda peş peşe bulduğu düşük tutarlarla tabloyu lehine çevirmeyi başaran Eda, yarışma boyunca kararlarını hisleriyle verdiğini söylerken, "dışarıdan yapılan müdahalelerin hayatımı etkilediğine inanıyorum." sözleriyle dikkat çekti. Eda'nın oğlu Sencer'in stüdyoda sergilediği samimi tavırlar ve söylediği türküler geceye renk kattı.

4. turun sonunda gelen 425.000 TL'lik banka teklifini reddeden Eda, 5. turda peş peşe 3 milyon TL ve 5 milyon TL'lik iki büyük ödülü kaybetmesine rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. 6. turda Naciye ve Seda'nın kutularından 10.000 TL ve 50 TL çıkararak tabloyu yeniden lehine çeviren Eda, gelen 870.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti. Sonrasında "ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Mete ve Mesut'un kutularından 10 TL ve 100 TL çıkmasıyla bankanın bir sonraki teklifinin 1 milyon 870 bin TL olacağı ortaya çıktı. Kendi kutusundan 750.000 TL çıkan eda, yarışmadan 870.000 TL kazanarak ayrıldı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!