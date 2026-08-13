Büyük ödülü kaçırdı, hayal kırıklığı yaşadı!

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 30. Bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 30. Bölüm yarışmacısı Berna Eskici oldu. 28 yaşındaki Berna, kazanacağı parayla kendi güzellik merkezini açarak kendi işinin patronu olmayı hedefledi. Zorluklarla geçen çocukluk yıllarının ardından hayata kendi ayakları üzerinde tutunan Berna, tek başına oğluna güzel bir gelecek kurmak için mücadele ettiğini anlattı.

11 numaralı kutuyla yarışan Berna, daha ilk turda 1 milyon TL ve 5 milyon TL'lik iki büyük ödülü kaybetmesine rağmen moralini bozmadı. Yarışma boyunca kararlarını hisleriyle vermeye çalışan Berna, zaman zaman kararsız anlar yaşasa da mücadelesinden vazgeçmedi. Stüdyoya gelen annesi Saliha Hanım, ablası Betül ve oğlu Doruk'un desteği geceye duygusal anlar kattı.

İlk turlarda büyük kayıplar yaşayan Berna, 4.turda peş peşe bulduğu düşük tutarlarla tabloyu lehine çevirmeyi başardı. 5.turda 5 milyon TL'lik son büyük ödülün de açılmasına rağmen mücadelesini sürdüren Berna, 6.turun sonunda gelen 330.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti.

Sonrasında "ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Muhammed ve Firdes'in kutularından 25 TL ve 10 TL çıkmasıyla bankanın bir sonraki teklifinin 830.000 TL olacağı ortaya çıktı. Kendi kutusundan 2 milyon TL çıkan Berna, kaçırdığı büyük ödülü görünce büyük üzüntü yaşadı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak?