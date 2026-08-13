Nihal babaannesinin tedavisini buldu!

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul’un dramatik hikayesi sürerken izleyiciyi güldüren sahneler de dikkat çekiyor. Dizinin son bölümünde Sacide Taşaner’in hayat verdiği Pamuk babaanne ve Yüsra Geyik’in canlandırdığı Nihal karakteri arasında geçen sahneler izleyiciye keyifli anlar yaşattı.

Maskeli hırsız yüzünden dili tutuldu, altınları görünce çözüldü!

Evlerine giren hırsız ile yüz yüze gelince korkudan dili tutulan Pamuk, uzunca bir süre konuşamadı. Kendini ifade etmekte zorlanan Pamuk'un bu halleri izleyicileri gülümsetti. "Ben onun ilacını biliyorum" diyen Nihal bir plan yaptı. Eve altın bilezik dolu çantayla gelen Nihal, altınların sahte olduğunu babaannesine söylemedi. Altınları gerçek sanıp hepsini koluna takmaya çalışan Pamuk'un dili bir anda çözülüverdi.

Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!