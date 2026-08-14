'Güneşin Doğduğu Yer' sete çıktı

Yeni sezonda atv’de ekrana gelecek olan TIMSBI Productions imzası taşıyan, iddialı yapım 'Güneşin Doğduğu Yer'in çekimleri başladı.

Dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, senaryosunu Yıldız Tunç, yönetmenliğini ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali üstleniyor. Güçlü yaratıcı ekibi ve görkemli prodüksiyonuyla dikkat çeken yapımdan başrol oyuncusu Burak Özçivit'in yer aldığı özel bir video paylaşıldı.

Burak Özçivit, Kenan Kozan karakteriyle ekrana dönüyor

Kenan Kozan karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit, dizinin adının yer aldığı klaketle kamera karşısına geçti. Özçivit'in yer aldığı özel video ile 'Güneşin Doğduğu Yer'in çekimlerinin başladığı duyuruldu. Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek 'Güneşin Doğduğu Yer', etkileyici atmosferi, çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda atv ekranında izleyiciyle buluşacak.

'Güneşin Doğduğu Yer', yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak!