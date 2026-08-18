Mercan Köşk'te kıyamet kopar

Esved gerçeği asla öğrenmeyecek!

atv'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk'ten yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan tanıtımıyla hikayesinden çarpıcı kesitler sunarken, karakterler arasındaki dengelerin ilk bölümden itibaren altüst olacağının sinyallerini veriyor.

'Mercan Köşk' 1. Bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı!

Yayınlanan yeni tanıtımda; kaybolan eşi Asil'in izini sürmek için Tarsus'a gelen Cemre'nin yolu Aras'la kesişir. Aras, Cemre'nin Asil'i neden burada aradığını sorgularken geçmişten gelen sırlarla yüzleşmek zorunda kalır. Hafsa'nın oğluna dair duyduğu endişe ise aile üzerindeki tehdidin boyutunu gözler önüne serer. Babasından miras kalan portakal bahçelerini Esved'e bırakmayacağını açıkça dile getiren Aras'a, Esved'in "Bana borçlusun" sözleriyle iki aile arasındaki gerilim daha da tırmanır. Aile arasında Aras'ın Esved'in kızıyla evlenecek olmasının getirdiği endişe hissedilir. Cemre'nin Asil'le ilgili kendisine yalan söylediğini Aras'ın yüzüne vurduğu anlar merakı giderek arttırır. Fragmana damga vuran "Kıyamet kopar, Esved asla gerçeği öğrenmeyecek." sözleri ise Aras'ın sakladığı büyük sırrın hikâyenin seyrini değiştireceğinin sinyallerini verir.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan, senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan 'Mercan Köşk', güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kubilay Aka'nın Aras'a, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre'ye, Bertan Asllani'nin ise Toprak'a hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor.

'Mercan Köşk', sürükleyici hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici görsel dünyasıyla Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak!