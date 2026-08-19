Şansı final turunda açıldı

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 31.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 31.bölüm yarışmacısı İzmir Karşıyakalı Tuğberk Yılmaz oldu. 30 yaşındaki Tuğberk, kazanacağı parayla Türkiye'de kendine yeni bir hayat kurmayı hedefledi. Üniversite eğitiminin ardından Çin'e giden, daha sonra uzun yıllar Tayland'da yaşayan Tuğberk, hedefini ise 5 milyon TL olarak belirledi.

19 numaralı kutuyla yarışan Tuğberk, ilk turda bulduğu 10 TL ve 25 TL'lik mavi kutularla oyuna iyi bir başlangıç yaptı. Ancak 2. ve 3. turlarda 5 milyon TL'lik iki büyük ödülü peş peşe kaybedince zor anlar yaşadı. Yarışma boyunca kutu seçimlerinde zaman zaman arkadaşlarının fikirlerine başvuran Tuğberk, hayat ve iş hikâyesini anlatırken stüdyodaki yarışmacılarla kurduğu güçlü bağlarla da dikkat çekti.

4.turda 2 milyon TL ve 1 milyon TL'lik kutuları da açtıran Tuğberk, büyük kayıplara rağmen oyundan kopmadı. 5. turda peş peşe 100 TL, 100 bin TL ve 25 bin TL'lik kutuları bulan Tuğberk, 255 bin TL'lik banka teklifini reddetti. 6.turda ise 250 bin TL ve 250 TL'yi açtıran Tuğberk, gelen 470 bin TL'lik teklife de "yokum" diyerek şansını son tura taşıdı.

Son turda Kardelen ve Murat'ın kutularından 1 TL ve 50 TL çıkararak gecenin en başarılı turuna imza atan Tuğberk, bankanın teklifini 1 milyon 110 bin TL'ye kadar yükseltti. Bu kez risk almayan Tuğberk, "varım" diyerek teklifi kabul etti ve yarışmadan 1 milyon 110 bin TL kazanarak ayrıldı. Kendi kutusundan ise yalnızca 5 bin TL çıktı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!