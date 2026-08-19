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HABERLER Trabzonspor'un Avrupa yolundaki kritik iki maçı atv'de!

Trabzonspor'un Avrupa yolundaki kritik iki maçı atv'de!

GİRİŞ TARİHİ:  19.08.2026 15:19 GÜNCELLEME TARİHİ:  19.08.2026 16:11
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Trabzonspor'un Avrupa yolundaki kritik iki maçı atv'de!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvárosi ile oynayacağı iki karşılaşmanın heyecanı atv ekranlarında yaşanacak.

Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvárosi ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililerin Avrupa Ligi lig aşamasına kalma mücadelesindeki kritik iki karşılaşması da atv ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Eşleşmenin ilk maçında Trabzonspor, 20 Ağustos Perşembe günü kendi sahasında Ferencvárosi'yi konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa'daki yolculuğun kaderini belirleyecek rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Perşembe günü Ferencvárosi'nin sahasında oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan taraf, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına adını yazdıracak.

Bordo-mavililerin Avrupa heyecanı, 20 Ağustos Perşembe ve 27 Ağustos Perşembe günleri atv'de yaşanacak. Futbolseverler, Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki iki kritik sınavını naklen ve şifresiz olarak atv ekranlarından takip edebilecek.

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