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Tabloyu lehine çevirdi, kazandı

GİRİŞ TARİHİ:  20.08.2026 10:27 GÜNCELLEME TARİHİ:  20.08.2026 10:28
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Tabloyu lehine çevirdi, kazandı

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 32.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 31.bölüm yarışmacısı Karslı Mesut Çiftçi oldu. 34 yaşındaki Mesut, 13 yaşından beri çalışma hayatının içinde olduğunu anlatırken, kazanacağı parayla borçlarını kapatıp rahat bir nefes almayı hedefledi.

7 numaralı kutuyla yarışan Mesut, daha ilk turda 5 milyon TL ve 3 milyon TL'lik kutuları açtırarak oyuna büyük bir talihsizlikle başladı. İlerleyen turlarda 2 milyon TL ve 750 bin TL'yi de kaybetmesine rağmen oyundan kopmayan Mesut, yarışma boyunca ailesinden büyük destek gördü. Eşi Tuğçe'nin stüdyoya gelerek sürpriz yapması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu

5. turun sonunda gelen 450 bin TL'lik banka teklifini reddeden Mesut, 6. turda Lilya ve İhsan'ın kutularından 1.000 TL ve 1 TL çıkararak tabloyu lehine çevirdi. Bankanın teklifi 975 bin TL'ye yükselince ailesinin ve yarışmacıların fikirlerini dinleyen mesut, "varım" diyerek teklifi kabul etti ve yarışmadan 975 bin TL kazanarak ayrıldı.

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