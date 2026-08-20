Tur Macaristan'a kaldı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Ferençvaroş'a 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında Macaristan temsilcisi Ferençvaroş'u ağırladı. Bordo-mavili takım maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.

atv'den naklen yayınlanan maçta konuk ekip, Zachariassen'in 17. dakikada attığı gol ile öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da belirledi.

Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah maça ilk 11'de başladı. Maçın özellikle ikinci yarısında baskı kuran Karadeniz devi çok sayıda pozisyondan yararlanamadı. Onuachu'nun kafa vuruşu direkten döndü. Maçın son anlarında yaşanan gerginlik sonrası 90+4. dakikada Nwaiwu kırmızı kart gördü.

Rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak. Maç atv'den naklen yayınlanacak.