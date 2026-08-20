Zindandan tahta, düşmanlıktan aşka: Aşk ve Taht’tan ilk tanıtım

Yeni sezonda atv’de yayına girecek olan Bozdağ Film imzalı yeni dizi Aşk ve Taht’ın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu.

Selçuklu'yu tarihin doruklarına yükselten Sultan Alaeddin Keykubat ile Alanya Prensesi Destina'nın düşmanlıktan ölümsüz bir aşka uzanan gerçek hikâyesini ekrana taşımaya hazırlanan dizi, yayınlanan ilk görüntüleriyle büyük merak uyandırdı.

Tanıtım, paylaşılmasının ardından sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak milyonlarca kez izlendi; on binlerce beğeni ve yorum alarak gündemin konuşulan başlıkları arasına girdi.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan'ın kaleme aldığı Aşk ve Taht; Anadolu Selçuklu Devleti'nin en çalkantılı dönemlerinden birinde, zindandan tahta uzanan bir hükümdarın yükselişini, büyük bir aşkı ve sarayın derinliklerinde verilen amansız iktidar mücadelesini konu alıyor.

Başrollerini Akın Akınözü, Merjem Siljak ve Simay Barlas'ın paylaştığı dizi; yıllarca zindanda tutulan ve kardeşiyle ölümüne bir taht savaşına giren Alaeddin Keykubat ile geçmişinin yaraları ve Selçuklulara duyduğu öfkeyle yaşayan Alanya Prensesi Destina'nın hikayesini merkezine alıyor.

Görkemli bir dünya, hiç anlatılmamış bir hikaye

Yayınlanan ilk tanıtımda dizinin görkemli atmosferi, güçlü karakter dünyası, saray entrikaları ve savaş meydanlarına uzanan büyük hikayesi dikkat çekti. Konya Sarayı'nın ihtişamlı duvarları ardında yaşanan iktidar mücadelesi, haremde kurulan ittifaklar, gizli hesaplar, intikam duygusu ve aşkın dönüştürücü gücü, Aşk ve Taht'ın görkemli ve entrikalarla örülü dünyasını derinleştiriyor.

Konya saraylarından Akdeniz'in görkemli limanlarına, Alanya surlarından Anadolu'nun savaş meydanlarına uzanan hikâye; devlet aklını, aile içi hesaplaşmaları, saray ve harem entrikaları ile unutulmaz bir aşkı aynı hikâyede buluşturacak.

Güçlü oyuncu kadrosu, yüksek prodüksiyon kalitesi ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken Aşk ve Taht, yakında atv'de izleyiciyle buluşacak.

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